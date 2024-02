Controlli serrati dei Nas tra la città e i Colli: pioggia di verbali

Continua senza sosta l'attività dei carabinieri del Nas in provincia di Padova tesa a tutelare la sicurezza della collettività. Nelle ultime settimane a partire da inizio febbraio l’attività di controllo a tutela della salute pubblica effettuata dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, è stata incrementata con un monitoraggio continuo dei locali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande al fine di accertare il pieno rispetto delle normative in ambito sanitario.

Pioggia di verbali

Cinque sono state le attività sanzionate amministrativamente tra Padova e la zona dei Colli Euganei per un ammontare complessivo di 8.500 euro di multe. Le irregolarità più ricorrenti riscontrate sono state, in tre casi, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, in un caso vi è stata la mancata rintracciabilità di diversi prodotti artigianali e in uno, una carenza nei requisiti di igiene. Tali irregolarità sono state riscontrate rispettivamente in due ristoranti e in macelleria, in una ditta casearia e in un laboratorio di pasticceria. A fronte dei numerosi controlli effettuati, le difformità riscontrate che hanno portato a sanzionare le ditte interessate dai controlli, offrono un quadro incoraggiante sulla generale buona amministrazione delle attività di produzione somministrazione e vendita dei prodotti alimentari. A garanzia di una maggior tutela per il consumatore, i carabinieri del Nas continueranno i serrati controlli.