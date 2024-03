Divenne la "tomba" di tre senzatetto: principio d'incendio all'ex Configliachi

Un principio di incendio si è sprigionato oggi 27 marzo nelle prime ore della mattinata all'interno dell'edificio abbandonato ex Configliachi all'Arcella. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato del fumo fuoriuscire dalla struttura e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e il rogo è stato circoscritto. Dai primi accertamenti il tutto sarebbe partito da un piccolo rudimentale falò usato da sbandati nella notte per riscaldarsi che di fatto ha trovato terreno fertile tra rifiuti e altro materiale abbandonato all'interno. Non si segnalano feriti. Al momento dell'arrivo dei pompieri e delle forze dell'ordine non è stato rinvenuto alcun occupante.

Il triste precedente

Nella medesima struttura nel gennaio scorso tre nordafricani che cercavano un luogo sicuro dove dormire, sono stati trovati morti a seguito del monossido di carbonio che durante il sonno hanno respirato a causa di una stufetta difettosa. Quello odierno è l'ennesimo episodio di degrado che avviene all'interno, con il mondo della politica in fermento per tentare in tempi rapidi di mettere in sicurezza e riqualificare un'area che altrimenti è destinata a rimanere terra di sbandati, con tutte le conseguenze del caso.