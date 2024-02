Mamma coraggio scopre che la figlia quindicenne è una escort

Affetta da dipendenza da droga e alcol una quindicenne si è iscritta in un sito di incontri online a luci rosse. Voleva sbarcare il lunario, ma il gioco, vista la minore età, le è sfuggito di mano. A bloccare il fenomeno in maniera del tutto casuale è stata la madre che un giorno le ha controllato lo smartphone e ha notato alcuni messaggi dal contenuto equivoco.

Le indagini

L'attività è stata svolta dalla polizia postale che ha cominciato fin da subito un'intesa attività di indagine per ripercorrere l'attività della minorenne ed identificare tutti quegli uomini che hanno avvicinato virtualmente o in presenza la giovane escort. E' stato appurato che circa 30 uomini si sarebbero intrattenuti in chat con la quindicenne. In dieci casi invece si è consumata la prestazione sessuale. La Procura Distrettuale di Venezia, competente per questo tipo di reati, ne sollecita il rinvio a giudizio con l’accusa di prostituzione minorile. Siamo di fronte ad un reato che prevede condanne da un minimo di sei ad un massimo di dodici anni di carcere.

Cosa è successo

Il 31 maggio 2021 per pura fatalità la mamma trova sul tavolo della cucina il cellulare della figlia e lo controlla. Gli appaiono messaggi equivoci pervenuti da numeri sconosciuti. Nella chat sua figlia pattuisce il prezzo di 100 per un rapporto completo. Alla mamma si gela il sangue, ma ha la lucidità di fotografare i messaggi trovati nella chat della figlia senza tuttavia avvisarla di ciò che aveva fatto. Il primo giugno ha subito avvisato la polizia postale di quanto scoperto riuscendo a fornire ai poliziotti anche tutte le credenziali del sito dove sua figlia si appoggiava per inserire la sua inserzione. Gli uomini della Postale individuano rapidamente l’uomo con cui la giovane aveva chattato la sera della scoperta dei messaggi a luci rosse. Scoprono poi che la minore si era iscritta a quel sito soltanto cinque giorni prima e soprattutto che nella descrizione si pubblicizzava come ragazza maggiorenne.

I rapporti

La polizia postale è riuscita a ricostruire tutti i rapporti che la ragazzina ha avuto con gli sconosciuti. Dieci le persone che hanno consumato con la minorenne. Gli incontri avvenivano in alberghi a ore, a casa del cliente, ma anche a cielo aperto. La giovane, a seconda delle prestazioni, guadagnava tra i 50 e i 100 euro alla volta. L'attività di meretricio si è protratta tra il 27 maggio e il 15 giugno del 2021. I dieci clienti sono accusati di prostituzione minorile. Questo perchè secondo la Procura non potevano

non essere al corrente che quei momenti intimi stavano avvenendo con una adolescente, ben distante dalla maggiore età. Il target del cliente è compreso tra i 22 e i 49 anni d'età. Tutta gente che vive nel padovano.