Armati di pistola, doppia rapina ai danni di connazionali: bottino 3mila euro

E' caccia a tre nigeriani che tra le 13 e le 14 hanno messo a segno due rapine ai danni di una ristoratrice connazionale e del marito che gestisce un negozio all'Arcella. Gli agenti del Commissariato Stanga sono intervenuti oggi, 4 agosto, all'ora di pranzo in via Annibale da Bassano dove, in un ristorante, tre avventori, richiamati per comportamenti un po' troppo sopra le righe all'interno, hanno reagito aggredendo fisicamente la titolare, cittadina nigeriana, e le hanno rubato mille euro in contanti e il cellulare.

Il proseguo

Qualche minuto dopo, verosimilmente le stesse tre persone, connazionali della donna, hanno poi raggiunto il negozio del marito della vittima, in via Aspetti, aggredendolo e minacciandolo con quella che, dalle prime dichiarazioni, sembrerebbe essere una pistola, derubandolo di ulteriori 2mila euro in contanti. Sui luoghi della duplice rapina oltre al Commissariato Stanga sono giunti anche gli agenti della Polizia Scientifica sul posto per i rilievi tecnici. Sono in corso accertamenti per individuare gli autori. Le due vittime non hanno necessitato delle cure del pronto soccorso nonostante la grande paura.

