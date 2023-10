Aggrediscono l'autista di un'ambulanza e tentano di rapinarlo

Sono stati arrestati ieri pomeriggio 4 ottobre dagli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova due italiani responsabili di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 16 gli agenti sono intervenuti in via Bembo su richiesta di personale della Croce Verde in difficoltà per la presenza di due persone armate di coltello che pretendevano di avere un farmaco. Giunti velocemente sul posto gli operatori hanno individuato immediatamente i due che urlavano in strada e tentavano di allontanarsi.

Cosa è successo

I malviventi, che all’arrivo della Volante hanno sin da subito mantenuto un atteggiamento poco collaborativo con gli agenti, sono diventati anche violenti al fine di sottrarsi al controllo, sputando, tirando calci e opponendo un’attiva resistenza. Prima che la situazione finisse fuori controllo gli agenti di pattuglia li hanno bloccati e resi inoffensivi. Perquisiti, son o stati trovati in possesso di due coltelli con cui poco prima hanno minacciato l’operatore della Croce Verde. La vittima ha raccontato di essere stato avvicinato mentre si trovava nei pressi dell’ambulanza dai due uomini che, insistentemente, hanno preteso che venisse loro somministrato un farmaco contro gli oppiacei. Al suo diniego, tuttavia, sono diventati violenti, prima verbalmente e poi fisicamente, arrivando ad aggredirlo mincacciandolo con i coltelli e procurandogli delle escoriazioni sulle braccia, rallentando così anche le operazioni di soccorso per le quali la Croce Verde si trovava sul posto. Accompagnati in Questura ed identificati, i due italiani di 54 e 51 anni, originari rispettivamente di Pordenone e di Napoli, pluripregiudicati per svariati reati contro il patrimonio, di fatto senza fissa dimora,

sono stati arrestati e, al termine degli accertamenti, accompagnati presso la locale Casa Circondariale.