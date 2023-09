Baby rapinatore violento intercettato dalla Squadra mobile e arrestato

La violenza e la prevaricazione come stile di vita per imporsi nella società. Ora un adolescente avrà tutto il tempo per riflettere su quanto commesso dietro le sbarre. Appena quindicenne, ma già volto noto alle forze dell'ordine con una sfilza di precedenti alle spalle tra cui reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Padova ieri 9 settembre hanno arrestato un quindicenne su ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del tribunale per i Minorenni di Venezia. E' stato rintracciato in città in piazzale Santa Croce.

La rapina

Il giovane è accusato di una rapina aggravata commessa il maggio scorso ad Albignasego ai danni di un coetaneo. E' stato inoltre individuato e denunciato dalla medesima Squadra Mobile come responsabile di un precedente grave episodio di rapina e lesioni risalenti al novembre dell’anno scorso, quando assieme ad un suo coetaneo, anche lui individuato e denunciato, nel piazzale della stazione di Padova, dopo aver chiesto inutilmente del denaro ad un 16enne studente padovano, che si è rifiutato di consegnarglielo, prima lo ha minacciato con un coltellino, schiaffeggiandolo, poi hanno tentato di rubargli il borsello e non riuscendo neanche in quest’altro tentativo, lo hanno afferrato per la testa sferrandogli una potente ginocchiata ai testicoli, causando al giovane una torsione e rottura testicolare, costringendone il ricovero e l’uso del sospensorio per ben 45 giorni. Il baby rapinatore è stato questa volta condotto e ristretto dai poliziotti presso il carcere minorile di Treviso.