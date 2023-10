Tabaccaia 007 mette i carabinieri sulla pista della ladra di gratta&vinci

Prima il furto con destrezza in tabaccheria, poi il passaggio in un'altra rivendita a ritirare i soldi guadagnati illegalmente dai biglietti "gratta & vinci rubati. Nei guai ieri 20 ottobre è finita una donna. I fatti sono avvenuti il 19 ottobre. La titolare di una cartoleria di Arre si è rivolta ai carabinieri della stazione di Conselve perchè si è accorta dell'amman co di un blocco di 100 biglietti della nota lotteria dove valore di 3 euro ciascuno, che fino al giorno prima erano regolarmente nello scaffale della tabaccheria.

Le indagini

Facendo mente locale sui clienti entrati in negozio quel giorno, ha fornito ai militari alcune informazioni utili per avviare le indagini. I carabinieri hanno quindi girato tutte le ricevitorie della zona fino a quando hanno trovato quella giusta: una donna, conosciuta in paese, infatti, si è presentata a riscuotere la vincita di 25 biglietti “gratta e vinci”, per un ammontare di circa 200 euro, utilizzando parte della vincita per acquistare una stecca di sigarette. Si tratta della stessa persona che è entrata in cartoleria il giorno prima. Alla sospettata, raggiunta dai militari, a cui ha riferito di avere trovato i biglietti, non è rimasto che ammettere di avere intascato illecitamente la vincita degli stessi, pertanto dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del reato di ricettazione.