Sequestro record di bigiotteria: tolti dal mercato oltre un milione di articoli

Il 17 agosto, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 1,2 milioni di articoli di bigiotteria recanti un’irregolare etichettatura relativa alla presenza di “nichel”. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo, scaturita da un’autonoma attività info investigativa volta al contrasto del commercio di prodotti irregolari, ha consentito di individuare un’azienda, operante nella zona industriale di Padova, che poneva in vendita la merce tra cui collane, bracciali e orecchini. Nello specifico l'attività, coordinata dal maggiore Nicola Gazzilli, si è svolta all'interno del Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti.

Gli accertamenti

All’atto dei preliminari accertamenti, i militari hanno appurato che le etichette erano state apposte in modo arbitrario, senza effettuare i test previsti per garantire la veridicità di quanto riportato sulle stesse, in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente sull’utilizzo di sostanze chimiche. Il successivo controllo dei locali adibiti a magazzino ha permesso di rinvenire e sequestrare un ingente quantitativo di articoli di bigiotteria, di cui non è stata fornita idonea documentazione circa la provenienza. L’imprenditrice, una donna cinese di 37 anni residente a Padova, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Padova per frode in commercio. Gli interventi della Guardia di Finanza nello specifico settore testimoniano l’impegno del Corpo nella tutela del mercato dei beni e dei servizi, a garanzia dei consumatori, della libera concorrenza e dei commercianti rispettosi delle regole.