Pusher sedicenne sorpreso nell'auto del "cliente" con la cocaina

Si abbassa l'età dei "galoppini" nordafricani dediti allo spaccio di stupefacenti. Ieri sera, 2 aprile, un sedicenne marocchino è stato fermato dai carabinieri e trovato in possesso di 5 grammi di cocaina suddivisi in più dosi. Per lui inevitabile è arrivata la denuncia all'autorità giudiziaria per i Minorenni di Venezia. Sono in corso indagini per capire dove l'adolescente abbia a sua volte acquistato la droga da rivendere in strada.

Ecco cosa è successo

I carabinieri della Radiomobile, durante un servizio di perlustrazione effettuato in serata, hanno notato in un parcheggio di via Monte Cengio due persone a bordo di un’autovettura. I militari, visto l’atteggiamento sospetto, hanno proceduto al controllo del mezzo e degli occupanti. Uno dei due, un sedicenne del Marocco, in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso della cocaina che è stata sequestrata. Il giovane è stato accompagnato in caserma e in un secondo tempo, terminati gli atti affidato ai familiari. Il condecente dell'auto è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.