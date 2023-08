Chiusura indagini Euganeo, il sindaco: «Fiducia nella magistratura»

Vicenda stadio Euganeo, anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si è espresso oggi 26 agosto. «Ho appreso della chiusura delle indagini riguardanti la curva sud dello stadio Euganeo e attendo con fiducia che la giustizia faccia il suo corso. Come ho già detto in passato, ho la massima fiducia nella magistratura e nel suo lavoro e anche noi vogliamo che su questa vicenda sia fatta la massima chiarezza. Su questo aspetto aggiungo che sono rimasto colpito da quanto emerso relativamente ad un grave infortunio sul lavoro che sarebbe stato occultato nel cantiere. Come amministrazione - ha proseguito - sosteniamo da sempre, che specie nei cantieri, la sicurezza sul lavoro è un aspetto sul quale non si possono fare sconti, quello che ho letto è di una gravità assoluta, non solo per l’entità dell’incidente, ma anche per i comportamenti che sono seguiti al fatto».

Giordani: «Amministrazione comunale parte lesa»

«E’ un episodio che sottolinea e conferma che l’amministrazione comunale in questa vicenda è parte lesa, e ovviamente su questo aspetto stiamo facendo le nostre attente valutazioni. Sui tempi della ripresa dei lavori, posso dire che anche in queste settimane estive i nostri tecnici hanno lavorato intensamente per riappaltare il prima possibile i lavori e dare alla città la curva e le due palestre che giustamente aspettano da tempo. Nei prossimi giorni potremo essere più precisi sulle misure che andremo ad adottare e sui tempi dell’intervento. Da parte mia e di tutta l’amministrazione c’è e ci sarà il massimo impegno perché l’opera sia completata come previsto migliorando in maniera definitiva l’agibilità dello stadio, con una curva finalmente più vicina al campo di gioco e con due palestre polivalenti a disposizione dell’attività sportiva di tutti i padovani».