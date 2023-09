Padre e figlia aggrediti in casa dal ladro: terrore a Mortise

Terrore nella notte tra il 19 e il 20 settembre nel popolo quartiere di Mortise a Padova. Feriti un uomo colpito da un coltello e una donna da un pugno. Un bandito solitario ha fatto irruzione nella casa di un commercialista di 62 anni in via Madonna della Salute. Con tutta probabilità voleva mettere a segno un furto, ma trovandosi di fronte il padrone di casa e la figlia ventenne che l'hanno affrontato, è fuggito a piedi a mani vuote. Sul luogo della tentata rapina sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del Suem 118. Il professionista è stato ricoverato in ospedale a Padova e sottoposto ad una operazione alle braccia per ridurre i danni provocati dai fendenti. Meno gravi le lesioni riportate dalla figlia che guarirà in pochi giorni.

La cronaca

Una volta penetrato in casa il ladro si è trovato di fronte la figlia del commercialista che nel frattempo stava dormendo sul divano. Il malvivente non ha esitato a colpirla con un pugno in faccia che di fatto le ha spaccato il labbro. Sentendo il trambusto al piano terra dell'abitazione, è corso in soccorso della figlia il sessantaduenne. Il bandito ha preso un coltello, probabilmente trovato nella cucina dell'abitazione. Ne è nata una colluttazione nella quale la vittima è riuscito con le braccia ad evitare i fendenti dell'aggressore, rimanendo tuttavia ferito. Quando lo sconosciuto, che ha agito con il volto travisato, ha capito che si stava mettendo male, si è dileguato in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce. Subito dopo l'allarme al 112 è scattata la caccia all'uomo. Per come si sono svolti i fatti, è probabile che ad entrare in azione sia stato uno sbandato che, quindi, potrebbe tornare a colpire a stretto giro. Gli inquirenti per ovvi motivi non escludono alcuna ipotesi, ma quella più seguita è quella del furto finito male.