Tentate truffe in città: «Tiri fuori i gioielli ed esca di casa: è un'emergenza»

Emergenza truffe agli anziani in città. Oggi 17 novembre sulla linea d'emergenza del 113 sono arrivate due telefonate provenienti da persone anziane che hanno segnalato un tentativo di truffa appena subito. Le due situazioni si sono verificate in zona Brusegana e a Sacra Famiglia.

I fatti

In entrambi i casi due uomini, spacciandosi per finti tecnici dell'acqua, si sono fatti aprire la porta di casa con la scusa di dover verificare delle problematiche sulla rete idrica. Una volta dentro casa, conquistata la fiducia delle vittime, avrebbero spruzzato nell'aria dello spray urticante. Poi avrebbero chiesto agli anziani di tirare fuori i gioielli e di uscire velocemente perchè la situazione poteva diventare pericolosa. In entrambi i casi, tuttavia, gli anziani hanno intuito il raggiro mettendo in fuga i finti tecnici e allertando la Polizia. Potrebbe esserci un'unica mano criminale dietro ai colpi falliti.

Avvertenze

La Questura di Padova raccomanda ancora una volta, soprattutto a chi si trova da solo nella propria abitazione, di non aprire mai la porta a sconosciuti, neanche nel caso sembri che indossino una divisa. Nel dubbio sulle persone che chiedono di entrare in casa, fare sempre una telefonata sulle linee di emergenza per verificare l’accesso di persone qualificate. Non credere a chi chiama sostenendo di essere un avvocato o un appartenente alle forze dell’ordine in cerca di soldi per sistemare un incidente in cui si è imbattuto un parente, perché nessuna istituzione chiede denaro telefonicamente e comunque, nel dubbio, prima di agire, contattare un familiare che può aiutare a capire se si tratta del tentativo di un raggiro.