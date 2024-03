Emergenza truffe agli anziani: siglata la "triplice intesa"

Ieri 13 marzo in Questura a Padova si è svolta la presentazione dell’iniziativa “Insieme, contro le truffe” per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani, promossa in collaborazione tra la Polizia di Stato, Despar (Aspiag Service) e l’associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (ANACI). Presenti il questore Marco Odorisio, il direttore regionale di Aspiag Service Despar per il Veneto Giovanni Taliana ed il Presidente ANACI Padova Alfredo Gambato.

La genesi

La campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani si origina proprio dalla consapevolezza di arginare tale odioso fenomeno, puntando su un capillare circuito di informazione rivolto alle potenziali vittime, richiamando la loro attenzione con la predisposizione di flyer informativi, distribuiti all’interno della rete di condomìni dell’Associazione e in tutti i punti vendita a marchio Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Padova. Accomunati da questo obiettivo, è nata la collaborazione ed il partenariato tra la Questura Padova, ANACI e Despar.

Le truffe

Le truffe agli anziani hanno fatto registrare nella provincia di Padova un aumento di denunce: nel solo 2023 sono stati 615 gli episodi segnalati rispetto ai 435 del 2022 e già 125 nei primi due mesi del 2024, con una sottrazione di denaro contante oltre a monili in oro e gioielli per un danno complessivo alle vittime di alcuni milioni di euro. E proprio sulla scorta di tali dati, nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto a questo odioso fenomeno curata dalla Polizia di Stato, il questore della provincia di Padova Marco Odorisio, il direttore regionale di Aspiag Service Despar per il Veneto Giovanni Taliana ed il presidente ANACI Padova Alfredo Gambato hanno inteso realizzare un il manifesto informativo distribuito nei condomìni e nei supermercati della provincia.

La campagna informativa

La campagna informativa “Insieme, contro le truffe” è stata presentata ieri in Questura e coinvolgerà il territorio dell’intera provincia, attraverso la diffusione degli opuscoli informativi realizzati dalla Polizia di Stato. Il materiale informativo verrà diffuso sia negli oltre 8.500 condomìni gestiti dagli amministratori iscritti ad ANACI Padova, sia attraverso la rete vendita di Despar che distribuirà le oltre 50 mila copie in tutti i 36 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Padova. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, fornendo informazioni utili e ricordando i numeri d’emergenza a cui rivolgersi per denunciare una truffa, stabilendo un collegamento diretto con le forze dell'ordine. La campagna contro le truffe, ideata da Aspiag Service e dalla Questura di Padova e portata avanti grazie al sostegno dell’associazione ANACI di Padova, rappresenta la continuazione del percorso di collaborazione tra la concessionaria del marchio Despar e la Polizia di Stato, che negli anni continua a essere un esempio di sinergia tra il settore privato e le istituzioni pubbliche per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.

Il commento del questore

Il questore Marco Odorisio ha dichiarato: «Le persone anziane rappresentano la nostra memoria storica e la nostra identità e sta a noi proteggerle da questi odiosi reati commessi da persone vigliacche che spesso fanno leva sui sentimenti, sugli affetti e talvolta sulla solitudine delle vittime, che quando scoprono di essere state raggirate, oltre al danno economico subiscono anche negative conseguenze emotive. E’ bene fare sistema, fare squadra tutti insieme per una migliore azione di prevenzione e contrasto attraverso una capillare attività informativa».

La voce di Aspiag

«Anche quest'anno siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno a favore di questa significativa iniziativa, promossa in collaborazione con la Questura di Padova e l'associazione ANACI di Padova - ha affermato Giovanni Taliana, direttore Regionale di Aspiag Service Despar per il Veneto - attraverso il supporto della Polizia di Stato e la diffusione di materiali informativi nei condomini e nei nostri punti vendita, abbiamo l'opportunità di offrire un aiuto tangibile ai cittadini, sensibilizzando e informando la comunità sulla prevenzione e sul riconoscimento delle truffe, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili. Grazie alla nuova sinergia con ANACI, possiamo raggiungere ora un pubblico ancora più vasto e mettere a disposizione degli strumenti utili per la protezione individuale. Invito calorosamente tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa e a segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti».

Amministratori di condominio

«È con orgoglio che ANACI Padova partecipa a questa importantissima iniziativa, promossa dal questore, con la collaborazione di Aspiag Service Despar, di sensibilizzazione dei cittadini e, in particolare degli anziani, contro truffe e raggiri. – ha commentato Alfredo Gambato, presidente ANACI Padova - la locandina di questa campagna, contenente anche alcuni semplici consigli diretti a riconoscere e prevenire potenziali situazioni sospette, verrà diffusa in tutti i condomini amministrati dagli iscritti ad ANACI Padova per rendere consapevoli i condomini riguardo alla necessità di essere cauti e prudenti, ed aiutarli a riconoscere ed evitare situazioni di pericoli. Il messaggio e l’impiego che ANACI Padova vuole ribadire è che, oltre ai numeri di emergenza, i condomini possono sempre contare sui rispettivi amministratori».