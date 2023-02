Il pareggio beffa all'Euganeo scatena la rabbia ultras alabardata

Forse la rabbia per aver subito il gol del pareggio a tempo scaduto contro il Padova. Sta di fatto che sabato sera 18 febbraio i tifosi della Triestina tornando a casa in treno dopo la trasferta all'Euganeo, si sono macchiati di gesti di teppismo che per pura fatalità non hanno provocato feriti e gravi conseguenze. Il tutto è scoppiato in via Piave a Mestre dove gli ultras alabardati sono scesi alla stazione prima di ripartire per Trieste. Un pareggio beffa per la Triestina che di fatto vede allontanarsi ancor di più la possibilità di agguantare il treno dei play out per tentare di confermarsi in Lega Pro.

Gli scontri

E' bastato un attimo per scatenare una sassaiola a colpi di insulti contro un manipolo di stranieri che bivaccava in stazione. I residenti e numerosi avventori della stazione ferroviaria hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che sono arrivate in massa sul luogo della segnalazione. Alla fine della contesa nonostante una furibonda guerriglia in strada, non si segnalano feriti. Sul brutto episodio indaga ora la Digos. Durante i momenti concitati della guerriglia urbana sono stati chiusi gli accessi alla stazione per motivi di ordine pubblico. Gli ultras della Triestina, infine, hanno potuto far rientro a casa. Per alcuni di loro, nel caso venissero identificati, nei prossimi giorni potrebbero giungere provvedimenti severi.