Padovanonsiferma al fianco di Casa Priscilla: un pranzo da 6000 euro

Ed un'occasione anche per finanziare la nuova struttura di via Vlacovich che ospiterà i bambini che attualmente sono accuditi da suor Miriam e dagli operatori della struttura della Diocesi che si occupa di minori in emergenza sociale ed abitativa. Ad organizzare il pranzo di finanziamento, il primo dopo che la nuova struttura è stata acquistata dalla Onlus con un rogito da 320mila euro a favore del Comune, è stata l'associazione PadovaNonSiFerma, il gruppo di ristoratori che durante il lock down ha sostenuto i reparti covid, le cucine popolari e strutture come Casa Priscilla, con oltre 15.000 pasti realizzati e consegnati gratuitamente dagli imprenditori aderenti all'associazione, presieduta dal ristoratore milanese Ivan Totaro.

Pranzo e fondi

Al termine del pranzo ha superato la cifra di 6000 euro la colletta organizzata informalmente: l'intero ricavato in quanto il menù è stato cotto e donato gratuitamente con il salumificio Fratelli Scapocchin che ha donato la carne ed i salumi, Balan e Carsberg hanno donato le bibite, Casa Vecchiato 1889 ha donato pane e grissini, Box Pizza la Trattoria Nalin e Shangai di via Marsala si sono occupati dei primi mentre le pasticcerie Le Sablon e Racca si sono occupate della frutta donata da Fruit Service facendone una doppia torta tagliata in 120 fette, tanti erano gli ospiti di ieri. Hamerica's, Caffeine assieme a Diemme Caffè si sono occupati del dopo dolce. «E' stato un lavoro di squadra - ha detto Ivan Totaro - che continua e continuerà tutto questo ed anche il prossimo anno. Perchè una associazione che si chiama PadovaNonSiFerma appunto, non può fermarsi».