Morto in moto a Verona, Paolo era nato a Piove di Sacco

Un'auto e una moto che provengono da direzioni opposte in Via Palazzina, a Verona. L'auto che invade l'altra corsia per svoltare in Via Romagna. La moto che sbatte contro la parte laterale anteriore della macchina. E il motociclista che viene sbalzato a terra, perdendo la vita a 28 anni. È questa la prima ricostruzione fornita dalla polizia locale dell'incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio, 14 ottobre, intorno alle 17.45. Incidente in cui il giovane Paolo Figna è morto. Paolo era nato a Piove di Sacco, dove aveva vissuto per pochissimo prima del trasferimento a Verona con la famiglia.

L'incidente

Il motociclista 28enne è stato soccorso prima da un medico residente nelle vicinanze ed in seguito dagli operatori del 118, arrivati rapidamente con un'auto medica e un'ambulanza. Tutti i tentativi di rianimazione, però, non sono andati a buon fine e Paolo Figna è stato dichiarato deceduto. Il giovane era in sella alla sua moto Honda e procedeva in Via Palazzina sulla corsa proveniente dalla città. Dall'altra parte proveniva una Citroen guidata da un ultraottantenne. Ad un incrocio, l'auto ha svoltato verso Via Romagna passando per la corsia opposta. Né il motociclista né l'automobilista hanno potuto evitare il forte impatto. Paolo Figna è quindi volato dalla sua moto ed è caduto a terra. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.