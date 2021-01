Troppe persone nel negozio, violate le norme anti-contagio: chiuso negozio di parrucchiere

Nel piccolo negozio di parrucchiere erano presenti troppe persone, alcune delle quali non residenti nel comune. Il negozio è stato chiuso per 5 giorni.

La violazione

Nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio due pattuglie della polizia stavano effettuando un servizio di controllo straordinario quando hanno notato un nutrito capannello di persone all’interno di un negozio di parrucchiere in via Donghi. Dentro c’erano tre dipendenti che lavoravano su tre clienti e altri quattro uomini attendevano in piedi. Il titolare, un 39enne di origine marocchina, è stato contattato telefonicamente perché non presente e gli è stato notificato il provvedimento di chiusura per 5 giorni e la multa per la violazione delle norme anti-contagio. Tra i presenti identificati, un tunisino con regolare permesso di soggiorno è stato multato perché proveniente da un altro comune senza una reale necessità, mentre altri due tunisini non avevano i documenti e sono stati accompagnati in questura. Uno dei due ha detto di essere minorenne ma i poliziotti hanno scoperto che mentiva quindi è stato denunciato. Entrambi sono stati colpiti da decreto di espulsione.