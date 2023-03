Perde il controllo dell'auto e si capovolge: quattro feriti

Nel pomeriggio di domenica, quando erano da poco passate le 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pegolotte a Correzzola, per soccorere quattro persone coinvolte in un incidente stradale.

Feriti

L'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito insieme alle altre tre persone che viaggiavano con lui. I vigili del fuoco accorsi da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto i feriti che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. Due di loro sono stati elitrasportati in ospedale mentre altri due sono stati trasferiti in ambulanza. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.