Perseguita e terrorizza la vicina di casa: divieto di dimora per 44enne padovano

Si era trasferita giusto due anni prima nel condominio, ma mai avrebbe immaginato questo cosa le avrebbe comportato. Ha dovuto così rivolgersi alla Polizia dopo reiterati e continui comportamenti di un vicino al quale si faceva notare che certi suoi comportamenti erano di disturbo per tutti i condomini: urla, conversazioni telefoniche a voce altissima, continui rumori e utilizzo della tv a volume spropositato. Per questo erano frequenti le liti anche con gli altri condomini. In un caso in particolare, verificatosi

Minacce

A gennaio dell’anno scorso dei vicini sono intervenuti in difesa di una vicina, che aveva ripreso per l'ennesima volta l’uomo scatenando in lui una furibonda reazione scagliandosi contro di loro con bestemmie, apostrofandoli con offese riferite alla loro origine meridionale, e rivolgendo loro provocazioni e minacce, anche di morte. La situazione è poi precipitata il giugno successivo quando la donna divenne bersaglio di più gravi condotte, di atteggiamenti minatori e molesti ancora più evidenti e insistenti, al punto da dover prendere delle precauzioni perché seriamente spaventata di possibili aggressioni fisiche, e ricorrere pure alle cure di uno psicologo oltre che alla polizia. Quanto denunciato agli agenti è stato confermato anche da alcuni interventi effettuati dalle forze dell'ordine nel condominio e dalle testimonianze degli altri condomini, che hanno confermato pure le condotte persecutorie da lui poste in essere ai danni della donna, spiegando come effettivamente la terrorizzasse, infastidendola ad ogni orario e rendendole la vita difficile. Alcuni di loro avevano per questo motivo dato la disponibilità alla vittima di recarsi da loro in caso di difficoltà.

Precedenti

I poliziotti della Squadra Mobile – sezione “fasce deboli” - hanno così dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di applicazione del divieto di avvicinamento e divieto di dimora nel comune di Padova, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di questo 44enne padovano, residente in zona San Paolo, con precedenti violenti per resistenza, lesioni e maltrattamenti, indagato ora anche per atti persecutori.