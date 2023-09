Scappano dal centro di accoglienza in Sicilia per venire a spacciare nel padovano

L'età media dei spacciatori di droga si sta drasticamente abbassando e questo dettaglio non fa dormire sonni tranquilli alle forze dell'ordine, più che mai determinati a contrastare il mercato dello spaccio. L'episodio inquietante è stato registrato ieri 18 settembre a Piazzola sul Brenta dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciati due tunisini minorenni fuggiti il 9 settembre scorso da un centro di accoglienza di Castelvetrano (Trapani). Ora i due nordafricani sono stati affidati ad un'altra cooperativa come disposto dall'autorità giudiziaria per i Minorenni.

La cronaca

Ha ospitato in casa due minori irregolari in cambio di alcune dosi di stupefacente, identificati e denunciati dai carabinieri. I militari dell'Arma di Piazzola, con la collaborazione del Radiomobile di Cittadella hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio due minori di nazionalità Tunisina, irregolari sul territorio nazionale. I fatti si sono verificati nel corso della mattinata di ieri 18 settembre presso un’abitazione del centro di Piazzola Sul Brenta, dove è stata segnalata da parte dei proprietari la presenza in casa di due giovani sconosciuti. I militari raggiunta l’abitazione hanno appreso che il figlio dei proprietari, un 28enne ha ospitato

all’insaputa dei genitori due giovani tunisini in cambio di cocaina. Inoltre in casa i militari hanno rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente ed altri oggetti finalizzati alla consumazione. Da successivi accertamenti è emerso che i minori si sono allontanati da un centro di accoglienza in Sicilia.