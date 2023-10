Si schianta con l'auto: trovata ubriaca fradicia e denunciata

Controlli a raffica ieri sera 28 ottobre a Piove di Sacco. Hanno lavorato i carabinieri con la collaborazione del Battaglione di Mese e i colleghi del Nas (nucleo antisofisticazione). Sono state identificate 105 persone, controllati 60 veicoli e cinque esercizi commerciali. Sono state denunciate 3 persone, ritirata una patente di guida, elevate quattro sanzioni al Codice della Strada, segnalate alla Prefettura quattro assuntori di sostanze stupefacente. Sequestrati complessivamente 19,66 grammi di droga.

Le singole attività

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebrezza alcoolica, una 44enne residente a Piove di Sacco, poiché a seguito di sinistro stradale con fuoriuscita autonoma sottoposta ad accertamenti risultava positiva con tasso di 1,89 g./lt con contestuale ritiro della patente di guida. Hanno denunciato in stato di libertà, un 20enne ed un 18enne di origini albanesi residenti a Piove di Sacco per porto abusivo di armi, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19,5 centimetri e di una mazza da baseball della lunghezza di 60 centimetri. Hanno segnalato alla Prefettura di Padova un 31enne residente a Bovolenta, poiché trovato in possesso di 4,83 grammi di hashish che è stata sequestrata. Segnalato alla Prefettura anche un 23enne residente a Padova. In tasca è stato trovato in possesso di 8,53 grammi di hashish. Nei guai anche un minorenne di Bovolenta a cui sono stati addebitati 4 grammi di marijuana. Segnalato alla Prefettura infine un ventiduenne di Correzzola con 2,3 grammi di hashish. I Nas, infine, hanno elevato una sanzione amministrativa di 2mila euro al titolare di un bar di Piove di Sacco. Gli è stata contestata la mancata applicazione delle previste procedure di autocontrollo Haccp.