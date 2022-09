Mette in vendita un trattore online, ma viene truffato

Ennesima truffa online stroncata dai carabinieri. Ieri 29 settembre nei guai è finita una donna di 21 anni di Treviso. Secondo i militari dell'Arma l'indagata il mese scorso ha risposto all'inserzione messa online da un uomo di Piove di Sacco che voleva vendere un trattore. La ventunenne si è detta interessata all'acquisto e per conquistare la fiducia della vittima ha riferito di voler pagare un acconto quanto prima per il timore che qualche altro acquirente si introducesse nella trattativa.

L'inganno

La ventunenne trevigiana è riuscita a confondere il proprietario del trattore a tal punto da farsi consegnare i dati sensibili del suo conto corrente. Sta di fatto che in una frazione di secondo la truffatrice è riuscita a spillargli 250 euro dal suo conto prima di rendersi irreperibile. Quando la vittima si è resa conto di cosa stava capitando ha provato nuovamente a contattare la finta interessata al trattore, ma ha trovato la sua utenza telefonica disattivata.

Le indagini

Non gli è restato altro che recarsi in caserma dai carabinieri di Piove di Sacco per formalizzare regolare denuncia. I militari dell'Arma una volta acquisito le informazioni si sono messi al lavoro e ieri sono arrivati ad identificare la donna. Quest'ultima, volto noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stata denunciata per truffa.