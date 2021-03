Cani salvati, polvere bianca sospetta e incendio in un fienile: super lavoro per i pompieri

I vigili del fuoco nella giornata di martedì sono intervenuti in città e in provincia. Nessuno è rimasto ferito. Paura al centro smistamento delle Poste per della polvere sospetta

Giornata di lavoro intenso per i vigili del fuoco quella di martedì con tre interventi tra la città e la provincia che hanno richiesto l'impiego di diverse unità.

Decontaminazione

Alle 11.30 i pompieri e i colleghi del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico radiologico) sono accorsi per il recupero di polvere sospetta nel centro smistamento delle Poste di Padova. La polvere recuperata è stata inviata per le analisi presso il laboratorio dei vigili del fuoco di Mestre. Le operazioni di decontaminazione sono terminate alle 15 circa con il rientro delle squadre in sede.

Cane salvato

Poco prima i vigili del fuoco sono intervenuti in via monsignor Giovanni Fortini a Padova per liberare un cane, rimasto incastrato con la testa nella ringhiera di un terrazzo. I pompieri con l’aiuto di un divaricatore idraulico hanno liberato il Border Collie, rimasto incastrato nelle sbarre. L’animale sano e salvo, ha ripreso scodinzolare per la gioia di tutti i presenti.

Incendio in una stalla

Infine, poco prima delle 14,30 i vigili del fuoco sono accorsi in via Valli a Pozzonovo per l’incendio di una struttura fatiscente, utilizzata anni prima, come fienile con all’interno ancora del foraggio. Gli operatori arrivati da Este e Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala hanno iniziato le operazioni di spegnimento e quelle di bonifica che sono proseguite fino a tarda sera.

