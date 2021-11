Processo per la morte di Mauro Guerra, rinviata al 23 febbraio 2022 la sentenza della causa civile

Per la sentenza della causa civile bisognerà attendere ancora: si conclude con un rinvio a mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 10.30 quello che (nell'aula bunker di Mestre) doveva essere l'ultimo atto del processo per la morte di Mauro Guerra, 32enne di Carmignano di Sant'Urbano ucciso il 19 luglio 2015 da un colpo di pistola esploso da un carabiniere mentre tentava di sfuggire a un Tso che nessuno aveva mai richiesto. Davanti alla Corte d'Appello di Venezia le parti in causa hanno esposto le loro arringhe finali, con il giudice che ha poi stabilito il rinvio al 23 febbraio dell'anno prossimo così da poter esaminare al meglio il caso.

