Terrore a Cartura, banditi entrano in una villa durante la cena: rissa con la famiglia e bottino di 3mila euro

Feriti dopo un tentativo di rapina. Attimi di terrore ieri sera, 2 settembre, attorno alle 21, in una villa a Cartura. Quattro persone hanno fatto irruzione in casa, probabilmente armati di cacciaviti, mentre nell'abitazione c'erano un uomo di 67 anni, la moglie e il figlio di 40 anni. Subito è scattata una dura colluttazione, da cui padre e figlio sono usciti feriti, mentre la donna invece è rimasta illesa, anche se strattonata più volte. Nel frattempo, però, i malviventi hanno messo a soqquadro la villa per cercare la cassaforte, ed una volta trovata sono riusciti a scardinarla e a rubare tremila euro in contanti. Prova del fatto che probabilmente sono andati a colpo sicuro. Hanno anche rubato la Lancia Y della famiglia che era parcheggiata all'esterno. Padre e figlio subito dopo l'allarme, sono stati trasportati in ospedale a Schiavonia, le loro condizioni sono rassicuranti, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Conselve.