Aggredisce poliziotto per sfuggire all'arresto: agente ferito

E' stato arrestato alle 19:00 di sabato 23 settembre, un 22enne tunisino, che dopo essere stato soprpreso a spacciare, ha reagito aggredendo un agente e provocandogli lesioni personali. Gli agenti lo hanno bloccato in Via Urbino, nei pressi del parcheggio del campo da calcio "Sacra Famiglia". Gli agenti lo avevano visto cedere un involucro contenente cocaina in cambio di 100 euro ad un 46enne di Villanova di Camposampiero, a sua volta sanzionato e segnalato al Prefetto. Il 22enne è stato arrestato e ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di venire giudicato, per direttissima, lunedì mattina.

Ma non è stato il solo episodio di resistenza a un pubblico ufficiale verificatosi nella giornata di sabato. Un altro 29enne di origine tunisina e regolare e residente a Padova è stato rintracciato in Corso Garibaldi, sul Ponte del Popolo. Per eludere il controllo spintonava violentemente gli agenti facendoli cadere sulla carreggiata del tram. È stato invece catturato e condotto direttamente in carcere un tunisino di 47 anni, irregolare e pregiudicato per spaccio di stupefacenti. È stato riconosciuto nel soggetto destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 15.09.2023 dalla Procura della Repubblica di Padova a seguito di una condanna di un anno, per evasione.