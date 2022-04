Sabato i funerali di Marco Sanavio, il prof di matematica e volontario Cri morto in moto

Si svolgeranno sabato 23 aprile i funerali di Marco Sanavio, il docente di matematica e storico volontario della Croce Rossa morto in un incidente stradale. L'ultimo saluto avverrà all'aperto, nel giardino esterno del centro parrocchiale di Cartura, alle 10.30, per accogliere le tante persone che vorranno essere presenti alle esequie. Sanavio, 41 anni, era molto conosciuto, oltre che per il suo lavoro di insegnante all'istituto comprensivo di Due Carrare, quest'anno nel plesso di Galzignano, anche per la sua lunga attività di volontariato nel Comitato Croce Rossa di Padova con cui collaborava da 18 anni. Gli ultimi quattro da dirigente dell'area sociale. Marco, che stava progettando il matrimonio con la fidanzata, lascia i genitori Francesco e Luciana, che vivevano accanto alla sua abitazione in via Fossalta, e i tre fratelli, Simone, Giovanni e Matteo, due dei quali padri Rogazionisti, rientrati a Cartura da Roma in questi giorni proprio per partecipare al funerale.