Incendio in abitazione, sessantenne trasportato in ospedale in elicottero

Paura oggi 23 marzo alle 18 in un'abitazione di Arsego di San Giorgio delle Pertiche di via Mometto. Un incendio ha interessato l'immobile, il proprietario è rimasto ferito. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il fuoco e le fiamme fuoriuscire dalle mura. Della vicenda sono al corrente i carabinieri e il sindaco del paese Daniele Canella.

L'intervento

Sul luogo della segnalazione si sono portati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Vista la gravità della situazione si è chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il paziente dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per arrivare alle cause dell'incidente. Si è saputo che non è il primo episodio analogo che ha coinvolto il sessantenne negli ultimi anni.