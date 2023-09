Rissa al Tropicana: ricoverata d'urgenza la vittima del pestaggio

Il "giallo" Tropicana di San Giorgio delle Pertiche, con una rissa scoppiata nel parcheggio del disco bar, dopo le paure iniziali sembrava essere rientrata nei binari di una tranquilla guarigione da parte del ferito più grave dopo il pestaggio. A distanza di qualche settimana però il ventottenne italo colombiano, rimasto in coma farmacologico per qualche giorno all'ospedale di Cittadella, si è sentito male e l'altro giorno 25 settembre, dalla sua casa di Cadoneghe è stato prelevato dai sanitari del Suem 118 e trasportato al polo ospedaliero Sant'Antonio. E' in gravi condizioni. E' seguito costantemente dal personale medico che sta cercando di capire se il malessere delle ultime ore sia collegato alla rissa avvenuta nel parcheggio del Tropicana. La sua famiglia per ovvi motivi sta vivendo ore di angoscia.

L'indagine

Titolare del fascicolo d'indagine sulla rissa del Tropicana è il pubblico ministero Marco Brusegan che nelle ultime ore ha ordinato ai carabinieri della Compagnia di Cittadella di riascoltare tutti i partecipanti alla serata e, anche attraverso l'ausilio delle telecamere, capire come siano andate realmente le cose. Fu una serata di festa per l'italo colombiano che insieme ad una compagnia di parenti e amici ha affollato il noto disco bar. Alcol a fiumi, qualche eccesso, forse un po' sopra le righe. Sta di fatto che i buttafuori del locale, l'avrebbero invitato ad uscire dal locale per evitare di disturbare gli altri ospiti presenti. Una volta nel piazzale l'italo colombiano, in preda ai fumi dell'alcol per stessa ammissione dei suoi familiari, ha urinato contro l'auto di un amico della titolare del locale. Da questo gesto si è scatenato il caos. Sono volate parole grosse, spintoni, forse pugni. Sta di fatto che un ragazzo presente vicino alla titolare ha rimediato una ferita d'arma da taglio al braccio. L'italo colombiano è crollato a terra privo di sensi. E' stato massacrato di botte? Ha subito traumi a seguito della caduta? Sono tutti dettagli su cui sarà l'autorità giudiziaria a dover far chiarezza. Sta di fatto che il trentaduenne che avrebbe picchiato l'italo colombiano si trova ora indagato per lesioni gravissime.