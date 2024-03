Spaccata alla sala slot, banditi in fuga con il bottino

Ancora una sala slot svaligiata dai banditi. Questa volta è successo alla Admiral di via Castellana a San Martino di Lupari, non distante dai confini con la provincia di Treviso. L'assalto è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 marzo attorno alle 4,30 del mattino. Un commando è arrivato nel piazzale dello stabile. I malviventi hanno mandato in frantumi una porta a vetro della sala scommesso poi hanno fatto irruzione. Nonostante il sistema d'allarme abbia cominciato a suonare all'impazzata i ladri sono riusciti ad aprire i forzieri di decine di macchinette presenti all'interno asportandone il contenuto. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Il sopralluogo è avvenuto poco dopo le 5 ed è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Cittadella ancora una volta costretti ad intervenire a seguito di un furto. Gli investigatori dell'Arma hanno acquisito le immagini a circuito chiuso della videosorveglianza del locale al fine di estrapolare possibili elementi decisivi allo sviluppo delle indagini. Quella di San Martino di Lupari è l'ennesima sala slot razziata in provincia di Padova negli ultimi mesi. Il locale era già stato oggetto delle attenzioni dei malviventi quando si chiamava Las Vegas con un'altra gestione. Contattati i gestori della sala, hanno preferito non lasciare dichiarazioni su quanto avvenuto. Il danno economico, coperto da assicurazione, ammonta a diverse migliaia di euro.