A casa un "tesoretto" di droga: arrestato baby spacciatore

L'età media degli assuntori e degli spacciatori di droga ormai da tempo si è abbassata e le attività poste in essere dalle forze dell'ordine dimostrano ogni giorno questa pericolosa tendenza. Ieri 28 febbraio i carabinieri sono andati a casa di un quindicenne residente a San Martino di Lupari al termine di un'attività investigativa. Forte infatti era il sospetto che l'adolescente fosse diventato negli ultimi mesi un importante punto di riferimento per gli assuntori. I sospetti dei militari dell'Arma della locale stazione di San Martino di Lupari sono diventati realtà non appena hanno effettuato il sopralluogo.

L'arresto

Dopo diversi appostamenti nei pressi dell’abitazione del quindicenne i militari hanno bussato alla sua porta. Quando il giovane ha visto il personale in divisa alla porta ha subito capito che non si trattava di una visita di cortesia. Sottoposto a controllo e perquisizione è stato trovato in possesso di 268 grammi di marijuana, 99 grammi di hashish e l’allestimento di una piccola serra domestica con al suo interno 20 vasi contenenti semi di marijuana. I carabinieri a questo punto hanno proceduto al sequestro dello stupefacente mentre il giovane quindicenne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria minorile di Venezia del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente.