Imprenditore con la droga nel borsone da palestra: arrestato

Sabato pomeriggio lungo una delle principali arterie stradali del padovano si sono vissuti momenti di grande apprensione. «Un'automobilista mi ha puntato una pistola contro, venite appena potete». La telefonata al 112 è arrivato sabato 23 settembre. A farla è stato il conducente di un'auto in transito nell'alta padovana. I carabinieri sono subito accorsi sul luogo della segnalazione, precisamente sulla Sp 308 in direzione Castelfranco Veneto. Nessuna traccia della presunta arma, ma i militari hanno sequestrato un piccolo bazar di droga e arrestato un imprenditore di 80 anni.

La cronaca

Ai carabinieri l'automobilista spaventato ha fornito importanti riscontri sull'auto sospetta, a cominciare dal fatto che si trattava di un mezzo di grossa cilindrata e con targa straniera. Poco dopo, una pattuglia del Radiomobile di Cittadella si è messa sulle tracce del veicolo in questione. Una volta “agganciato” sulla stessa arteria stradale, all’altezza del comune di San Martino di Lupari, con tutte le precauzioni del caso, insieme ai colleghi del Radiomobile di Castelfranco e della stazione di Camposampiero hanno fermato il mezzo. Ne è seguita una perquisizione. Dell’arma segnalata non è stata trovata alcuna traccia, in compenso i carabinieri hanno trovato all’interno del suo borsone da palestra un involucro contenente 13 grammi di cocaina, un altro cofanetto con all’interno 8 grammi di marijuana e alcune pipette per il consumo dello stupefacente. L’uomo, 80enne, imprenditore, è stato arrestato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.