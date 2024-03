Slot accese fuori orari e lavoratori in "nero": multe a raffica nell'Alta

Ieri 29 febbraio la guardia di finanza di Cittadella ha svolto mirati servizi in locali e sale slot tra Curtarolo e San Martino di Lupari. In arrivo sanzioni per chi è stato trovato fuori regola. Tali controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane