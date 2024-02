Crolla tetto del casolare abbandonato, una donna finisce in ospedale

Momenti di paura ieri 10 febbraio alle 12,30 a Santa Giustina in Colle. All'incrocio tra via Tergola e via Guizze si trova un casolare abbandonato in stato di abbandono con a fianco altre due proprietà dove vivono una coppia e un'altra famiglia. Ebbene, ieri per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale della Federazione, si è verificato un crollo parziale del tetto della zona disabitata. Le travi e i calcinacci oltre a sfondare la zona disabitata, hanno interessato anche l'abitazione

attigua dove vive una coppia di sessantenni. La moglie è rimasta colpita ed è caduta rovinosamente a terra. Fortuna ha voluto che i calcinacci non la colpissero alla testa altrimenti il bilancio della vicenda avrebbe potuto assumere i contorni della tragedia.

L'allarme

Sul luogo del crollo sono arrivati i vigili del fuoco di Borgoricco, la polizia locale e i sanitari del Suem 118. La donna è stata portata all'esterno della struttura dai pompieri che poi l'hanno affidata ai sanitari. La sessantenne dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in ospedale a Camposampiero. Sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso è stata giudicata non in pericolo di vita. Nel pomeriggio è stata dimessa. Dovrà affrontare una lunga convalescenza per riprendersi non solo dalle contusioni patite, ma anche dallo choc. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale hanno transennato l'area del crollo in attesa di opportune verifiche per capire se sarà possibile concedere a stretto giro l'abitabilità. I proprietari del casolare abbandonato saranno convocati a breve in municipio per verificare possibili irregolarità nella gestione dell'immobile. Sul luogo del crollo si è portato anche il sindaco Moreno Giacomazzi accompagnato dai suoi più stretti collaboratori.