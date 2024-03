Assalto al Prix armati di pistola: rapina all'ora di pranzo

Pistola in pugno e volto travisato da passamontagna: due banditi hanno fatto irruzione all'interno del supermercato Prix di via XX Settembre a Saonara oggi 18 marzo alle 13,40. Il colpo è durato un paio di minuti. Tempo necessario ai malviventi a farsi consegnare il contante da una cassiera. Il bottino ammonta a circa 900 euro. Al momento della rapina all'interno si trovavano pochi clienti essendo l'orario di intervallo pranzo. Quando i banditi sono riusciti ad arraffare le banconote, sono fuggiti in strada e pochi istanti dopo hanno fatto perdere le proprie tracce. Non è dato sapere si ad attenderli vi fosse un complice in auto.

Le indagini

Al Prix dopo l'allarme al 112 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Legnaro e i colleghi del Radiomobile di Piove di Sacco. I militari dell'Arma dopo essersi sincerati che nessuno si fosse male hanno subito attivato le ricerche dei sospettati con i primi spunti investigativi raccolti dai testimoni dell'assalto. Al momento le ricerche non hanno dato alcun esito. I militari stanno intensificando i controlli perchè è concreto il rischio che chi ha agito a Saonara possa rifarlo a stretto giro. Verranno analizzate anche le immagini della videosorveglianza con l'obiettivo di intercettare almeno il mezzo utilizzato dalla coppia per fuggire.