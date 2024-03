Scivola sul ripido sentiero, l'intervento del Soccorso Alpino

E' statto necessario, quando era più o meno mezzogiorno di lunedì 25 marzo, l'intervento del Soccorso alpino di Padova per soccorrere un'escursionista nel comune di Montegrotto Terme. La giovane, una 24enne di Adria, assieme al padre e a due amiche stava rientrando dalla cima del Monte Ceva, quando, percorrendo il ripido crinale attrezzato che conduce al "ferro di cavallo" che porta a valle, è scivolata. Cadendo l'escursionista ha riportato un sospetto trauma cranico e una probabile frattura del polso.

Sei soccorritori, tra i quali un infermiere, l'hanno raggiunta, stabilizzata e caricata in barella. La giovane è stata poi trasportata per circa un chilometro e mezzo. I soccorritori hanno agito attrezzando con corde fisse i tratti più difficili e ripidi. Arrivati sulla strada, l'infortunata è stata trasferita immediatamente sull'ambulanza che è partita in direzione dell'ospedale di Schiavonia, nella Bassa Padovana.