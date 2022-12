Scontro auto con furgone, sei feriti

Ancora un incidente stradale, questa volta all'altezza di Cervarese Santa Croce, in via Fossona dove alle 12:45 di questo sabato di vigilia di Natale, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per portare soccorso a sei persone.

Nella fattispecie i sei viaggiano in un’auto e un furgone, tra questi c'è un minore. I pompieri accorsi da Abano Terme, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato i passeggeri del furgone e dell’auto alimentata a GPL, rimasti bloccati all’interno dei mezzi. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e alcuni trasferiti in ospedale da più ambulanze. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro.