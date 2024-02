Scontro frontale tra due auto: conducente estratto dall'abitacolo dai pompieri

Uno scontro violento, di quelli che avrebbero potuto avere un esito decisamente peggiore: è di un ferito l'esito dell'incidente stradale occorso nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio nell'Alta Padovana.

La dinamica

È successo intorno alle ore 1.20 di notte in via del Santo a San Giorgio delle Pertiche: complice anche l'asfalto reso viscido dalle abbondanti precipitazioni piovose due auto si sono scontrate frontalmente e a velocità sostenuta. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, accorsi da Borgoricco, i quali hanno estratto uno dei conducenti, rimasto incastrato nell'abitacolo, affidandolo alle cure dei sanitari del Suem 118, che lo hanno poi trasportato in ospedale. L'altro automobilista è rimasto invece illeso: i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei pompieri - i quali hanno messo in sicurezza i mezzi - sono terminate dopo circa due ore.