Pensa di risparmiare sulla polizza auto, ma è una truffa

Ennesima truffa online stroncata dai carabinieri del comando provinciale di Padova. Questa volta la vittima è un pensionato di 80 anni di Selvazzano che per risparmiare qualche euro si è affidato alla "rete" per rinnovare la propria assicurazione auto. Peccato che dall'altra parte dello schermo non vi fosse un professionista del ramo assicurativo, ma un truffatore senza scrupoli già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi.

La dinamica dei fatti

In tempo di crisi, quell’annuncio pubblicato su un sito internet che proponeva la vendita e il rinnovo di contratti assicurativi a prezzi competitivi ha indotto un pensionato ottantenne di Selvazzano Dentro a sottoscriverne a formalizzare l'affare per la cifra di 200 euro. Dopo essersi accordato con il fino assicuratore, il pensionato ha effettuato un bonifico di 200 euro come da accordi con la promessa che nel giro di pochi giorni la polizza sarebbe giunta al suo domicilio. Dopo una settimana di inutile attesa l'ottantenne ha provato a contattare nuovamente la persona con la quale aveva chiuso l'affare, ma ha trovato la sua utenza telefonica disattivata. A questo punto ha intuito di essere stato raggirato. Non gli è restato altro che recarsi dai carabinieri della stazione di Selvazzano per formalizzare regolare denuncia. Sabato 8 aprile i militari dell'Arma al termine dell'indagine hanno identificato il presunto responsabile: si tratta di un uomo originario della Campania di 47 anni già noto alla giustizia che è stato denunciato per truffa. L'attività è ancora in pieno svolgimento per capire se sul padovano altri sprovveduti internauti si siano appoggiati a questo truffatore rimanendo a mani vuote.