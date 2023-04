Sfruttamento e riduzione in schiavitù, arrestata trentasettenne

A Tribano , presso una struttura di accoglienza, i poliziotti hanno rintracciato e catturato una cittadina nigeriana di 37anni, residente a Padova, destinataria di un ordine di carcerazione per espiazione pena emesso data dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, seguito di condanna ad anni 7, mesi 8 e giorni 10 di reclusione, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riduzione in schiavitu? e tratta di esseri umani in danno di una sua connazionale.

Condanna

La condanna e? scaturita da indagini svolte dalla Polizia di Stato per fatti commessi ed accertati tra il settembre 2015 ed il giugno 2016 tra Siracusa e Rimini. La donna e? stata individuata come colei che ha introdotto nel territorio dello stato (dalla frontiera di Siracusa) ed ospitato (a Rimini) una 16enne cittadina nigeriana, riducendola in uno stato di soggezione continuativa, approfittando del suo stato d'indigenza e di bisogno e costringendola sotto minaccia e violenza a prostituirsi in strada.

Reclusione

La donna e? stata ristretta presso la casa di reclusione di Verona, mentre agenti della Divisione Anticrimine della stessa Questura, previo avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Venezia ed ai servizi sociali di Padova, hanno dovuto occuparsi all’affidamento in via d’urgenza e temporanea dei suoi figli minori di 6, 4 e 2 anni.