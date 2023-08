Ferragosto in Prato della Valle, 150 agenti delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza

Al termine di una riunione tenutasi in Prefettura a Padova sono state delineate le linee generali per i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della festa di Ferragosto in Prato della Valle.

Sicurezza

La cornice di sicurezza sarà assicurata da un complesso dispositivo che vedrà l’impiego di unità della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria, dell’Esercito Italiano e del corpo di polizia locale di Padova. Il coordinamento generale dei servizi sarà affidato ad un primo dirigente della polizia di Stato che potrà avvalersi anche di unità specializzate antiterrorismo, artificieri, agenti in abiti civili e squadre di rinforzo: saranno circa 150 gli agenti delle forze dell’ordine impiegati. Per la circostanza è stata allestito un Pca - Posto di comando avanzato all'interno della Loggia Amulea dove confluiranno tutte le informazioni utili alla gestione dell’evento - sia per quanto attiene a profili di security che a quelli di pubblico soccorso che vedranno l’impiego di squadre dei vigili del fuoco e personale sanitario - e tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Prato della Valle e delle vie limitrofe. Ai varchi di accesso al Prato verranno svolti controlli di sicurezza anche per garantire l’osservanza degli specifici divieti di introduzione nella piazza dei seguenti oggetti: contenitori di vetro, bombolette spray di qualsiasi tipo, lattine, lanterne cinesi, droni e qualsiasi corpo contundente o oggetto pericoloso.