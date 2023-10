Tenta di colpire i carabinieri con un tavolino, poi viene bloccato e arrestato

Momenti di tensione a Solesino nella notte tra domenica e lunedì 9 ottobre. I carabinieri della stazione di Montagnana, unitamente a militari di Vescovana e di Boara Pisani, hanno arrestato un marocchino di 29 anni residente in paese, già noto alle forze dell'ordine per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla scorsa notte quando, il giovane, in condizioni di alterazione psicofisica dovuta alla smodata assunzione di bevande alcoliche, armato di cintura ha cominciato a molestare gli avventori di un locale, creando scompiglio e paura.

I soccorsi

Prima che la situazione potesse finire fuori controllo, qualcuno ha avuto la prontezza di allertare il 112. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per poter riportare alla normalità la situazione all’interno del locale. Nel corso dell’identificazione l'esagitato ha opposto attiva resistenza ai militari colpendoli prima con un tavolino rimediato all'interno del bar e poi con un pugno. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e reso inoffensivo. E' stato quindi accompagnato in caserma e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Non è dato sapere cosa abbia provocato la sua smodata e inqualificabile reazione. Sta di fatto che ora di quanto commesso dovrà risponderne all'autorità giudiziaria.