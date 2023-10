Ordina un caffè al bar, poi si accascia in bagno e muore

Un malore improvviso è costato la vita ieri mattina, primo ottobre, a Claudio Goldin, 65 anni di Teolo, grande appassionato di bicicletta. La tragedia si è consumata nei bagni del bar "Baldin" a Praglia, poco distante da dove il ciclista viveva. Non appena è entrato nel locale il 65enne ha chiesto al barista un caffè e di poter usufruire del bagno. Dopo qualche minuto i gestori del locale, non vedendolo ritornare hanno avuto il sentore che fosse accaduto qualcosa di grave.

Il dramma

Quando si è cercato di aprire la porta dei servizi igienici, i presenti si sono trovati Claudio Goldin riverso a terra privo di sensi. Immediato l'allarme ai sanitari del Suem 118, ma quando l'uomo è stato soccorso pochi minuti dopo la chiamata, era già morta. Chi è intervenuto non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Al bar teatro del decesso sono arrivati i carabinieri. La salma, dopo essere stato allertato il pubblico ministero di turno è stata trasferita all'istituto di Medicina legale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Mistero sulle cause che hanno provocato il decesso. Le persone che conoscevano la vittima riferiscono che non aveva mai sofferto di particolari patologie. Il funerale è stato fissato per giovedì 5 ottobre alle 15,30 nella parricchia di San Domenico a Selvazzano. A piangerlo adesso ci sono le sorelle Chiara, Lorenza ed Alessandra e tutti coloro che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali.