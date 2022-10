Colpito da un masso durante un'arrampicata, ferito un quarantaduenne

Infortunio sui Colli oggi 29 ottobre alle 9,40 del mattino sulla parete est di Rocca Pendice a Teolo.

I fatti

Un uomo di 42 anni residente ad Abano Terme, mentre si stava arrampicando con altre cordate di uno stesso gruppo, è stato colpito da un sasso che si è staccato da una roccia posta sopra di lui. L'episodio è accaduto all'altezza di via Bianchini. Fortuna ha voluto che il masso lo colpisce di stricio. Tanto è bastato per far volare il quarantaduenne che ha sbattuto violentemente contro la parete. Sette soccorritori, tra i quali un'infermiera della Stazione che gli ha subito prestato le prime cure, hanno raggiunto l'uomo, che aveva riportato un sospetto trauma alla spalla e al braccio e varie contusioni. Dopo averlo imbarellato, i soccorritori lo hanno calato una ventina di metri fino al sentiero, per poi trasportarlo 600 metri e affidarlo all'ambulanza in attesa al parcheggio. L'infortunato e stato accompagnato all'ospedale di Padova.