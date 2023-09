Femminicidio nell'Alta: strangola una donna e si costituisce

Ancora un fatto di sangue in provincia di Padova. Oggi, 21 settembre a Tombolo, nella zona nord della provincia, all'interno di un appartamento del centro storico, occupato da tre stranieri e un italiano, una persona è rimasta uccisa. Si tratta di una donna originaria della Romania di 56 anni che era arrivata a Tombolo da qualche mese per aiutare la sorella che anch'essa vive con la famiglia in paese. Ad ucciderla dai primi riscontri raccolti sarebbe stato un conoscente tunisino di 49 anni che poi si è andato a costituire dai carabinieri.Tra la vittima e il nordafricano ci sarebbe stato un legame sentimentale.

Futili motivi

Da quanto si è appreso le quattro persone avevano trovato alloggio grazie ad un favore del proprietario dell'immobile che tuttavia entro novembre avrebbe chiesto di liberarlo. Sta di fatto che i presenti oggi, ai ferri corti, hanno litigato e uno degli occupanti, una donna dell'Est, ha perso la vita. La zona è completamente bloccata. I carabinieri hanno transennato l'area per poter lavorare in tutta sicurezza e tenere a bada gli inevitabili curiosi, Sembra che il tunisino abbia afferrato al collo la fidanzata fino a soffocarla. Non appena si è reso conto di ciò che aveva commesso, si è recato autonomamente dai carabinieri della locale stazione per costituirsi.

(Notizia in aggiornamento)