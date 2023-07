Turista tedesca scivola sul sentiero delle cascata sui Colli, portata in barella tra i rovi per un chilometro

Alle 12.40 di oggi, 30 luglio,il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del Suem, per intervenire in supporto all'ambulanza in località Cascate di Schivanoia, dove una turista tedesca di 57 anni, messo male un braccio, aveva riportato la sospetta lussazione di una spalla. La donna, che si trovava con il marito, è stata raggiunta dal personale sanitario e da sei soccorritori, che le hanno prestato le prime cure. Una volta imbarellata, è stata trasportata per circa mille metri fino all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Abano Terme.