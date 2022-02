Scoppia un contenitore al dipartimento di Chimica, ferita una ricercatrice

Un contenitore posto sotto pressione al dipartimento di Chimica è scoppiato. Una ricercatrice è rimasta ferita.

Il fatto

Erano le 13.40 di giovedì 17 febbraio quando i vigili del fuoco sono stati chiamati dal dipartimento di Chimica dell’Università di Padova. In uno dei laboratori un contenitore sotto pressione è scoppiato mentre erano in corso alcune prove e una ricercatrice è rimasta ferita. Una vetrata e una controfinestra hanno subito dei danni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il laboratorio e assieme ai tecnici dell’università cercheranno di capire la causa dello scoppio.