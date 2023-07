Accusato di furto e spaccio, ecco il conto da pagare con la giustizia

Condannato per furto e spaccio, arrestato. I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Este unitamente alla Stazione di Casale Di Scodosia nel comune di Urbana hanno arrestato ieri 22 luglio un cittadino marocchino di 46 anni domiciliato a Sona (Verona) a seguito di due ordini di carcerazione. I militari impegnati in un servizio di repressione allo spaccio, hanno fermato l’uomo in centro ad Urbana e dato il suo atteggiamento non molto convincente, è stato sottoposto ad identificazione con il risultato che a suo carico pendevano ben due ordini di carcerazione.

Inevitabile la traduzione in carcere

Il primo ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di furto con pena di reclusione di 8 mesi, mentre l’altro decreto emesso dalla Corte D’Appello di Venezia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti con pena di 1 anno 11 mesi e 8 giorni di reclusione. L’arrestato, che al momento del fermo non ha opposto alcuna resistenza, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Rovigo per scontare le due pene. L'indagato, non appena i carabinieri l'hanno fermato, non ha opposto alcuna resistenza. Evidentemente era al corrente della misura restrittiva in pendenza a suo carico.