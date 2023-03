Emergenza sicurezza, al setaccio i locali e le strade di Vigonza

Emergenza furti, lotta allo spaccio, task force della Polizia ieri sera e fino a tarda notte su tutto il territorio di Vigonza. Il 21 marzo è stato effettuato un servizio straordinario non solo a Vigonza ma anche nei comuni limitrofi, finalizzato alla prevenzione di reati in materia di stupefacenti e microcriminalità. Personale della Questura di Padova e del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto hanno identificato 85 persone, tra cui 19 con precedenti di polizia a carico e 16 stranieri, nonché 48 veicoli, tutti regolari. Tre gli esercizi pubblici in cui è stato effettuato il controllo degli avventori, di cui uno a Codiverno di Vigonza, senza riscontrare particolari criticità.

Controlli

Questo genere di pattuglioni verranno ripetuti in maniera sempre più frequente in tutte le aree della cintura padovana al fine di avere in mano la situazione sul fronte della sicurezza e rispondere alle esigenze della collettività che richiedono controlli più pressanti per contrastare ogni forma di reato. All'attività di monitoraggio del territorio di Vigonza hanno partecipato anche i carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza.