Rogo nella notte nel parcheggio aziendale: è doloso

Notte da incubo a Vigonza. Un attentato incendiario è scoppiato in un parcheggio aziendale di via Trevisan in condivisione con più ditte di trasporti. Il rogo, che dalle prime indagini effettuate nell'immediatezza è stato catalogato come doloso, è partito da un container adibito ad ufficio. Ben presto le fiamme hanno intaccato undici furgoni posti all'esterno della struttura. Cinque di questi sono andati completamente distrutti, altri sei appartenenti alla ditta Madilo di Pistoia sono rimasti gravemente danneggiati. Si tratta di società a cui si appoggia anche il colosso industriale Amazon. Proprio l'azienda messa al corrente di quanto accaduto oggi pomeriggio 23 marzo ha diramato un comunicato: «Apprendiamo con dispiacere la notizia di quanto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel parcheggio del nostro fornitore di servizi di consegna. Siamo a disposizione a collaborare con le autorità qualora fosse ritenuto necessario». Della vicenda è al corrente anche il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro che in attesa

dello sviluppo delle indagini ha riferito: «Apprendo con sgomento di quanto successo presso la struttura di via Trevisan e confido nel lavoro degli inquirenti e delle forze dell'ordine perchè possano ricostruire in tempi rapidi la dinamica di quanto accaduto ed individuare eventuali responsabili. Ringrazio - ha concluso - i soccorritori intervenuti e manterremo alta l'attenzione sull'area».

Incendio doloso

A seguito dell'attività posta in essere dai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza con il coordinamento del comando provinciale e dai vigili del fuoco, è stata inoltrata in Procura un'informativa che si trova sul tavolo del pubblico ministero Sergio Dini che nell'immediatezza ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. L'area vista la gravità della situazione è stata sequestrata. Stando all'attività in corso si lavora su diverse ipotesi: dall'estorsione, all'attacco politico, ma anche ad una presa di posizione a seguito di possibili licenziamenti. Nulla viene lasciato al caso. Anche i residenti sono con il fiato sospeso e auspicano che in tempi rapidi i carabinieri riescano a rintracciare i colpevoli. Visionate le immagini a circuito chiuso dell'area andata a fuoco e i varchi elettronici del territorio. Danni in via di quantificazione, si parla di diverse migliaia di euro.